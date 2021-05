CAMPIONATO La Fiorita-Tre Penne vale la prima finalista scudetto I gialloblu sono testa di serie n°1, quindi possono anche permettersi di pareggiare.

Lo si potrebbe definire il derby di San Marino, considerando tutte le volte in cui, in questi anni, La Fiorita e Tre Penne si sono affrontate con un titolo in palio. Stavolta però non è né ultimo atto né sfida alla pari, coi gialloblu che, grazie a una stagione regolare dominata, si sono guadagnati il doppio risultato a favore. Vantaggio non da poco che può trasformarsi in boomerang psicologico, col rischio di giocare per il pari e finire col ko. Già col Domagnano si è sfiorato il sorprendente ribaltone, evitato da un Vivan che, considerado pure il rigore parato in Coppa Titano, si sta rivelando l'uomo in più di questo finale di stagione.

[Banner_Google_ADS]



Fiorita ancora senza lo squalificato Berardi ma che annuncia il rientro di Peluso. Per il Tre Penne invece è estremamente improbabile il recupero di Patregnani, fermo da alcune partite per uno stiramento. Biancazzurri con l'obbligo di vittoria, quella vittoria di ritrovata, dopo le sconfitte col Tre Fiori, nel quarto col Pennarossa. Decisiva la doppietta di Pieri, che si accende di rado ma quando lo fa deborda: 5 volte in bianco in 8 partite ma comunque 9 reti a referto, in virtù di quelle segnate al Penna, del tris al Faetano e del poker al Domagnano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: