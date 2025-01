La Fiorita - Tre Penne. Vitaioli: "Vittoria complessa", Ceccaroli: "Puntiamo ancora all'Europa"

Le interviste a Vitaioli e Ceccaroli

È stata una vittoria complessa, quella del La Fiorita sul Tre Penne, e lo è stato nonostante la squadra di Montegiardino abbia giocato in 11 contro 10 per oltre un'ora. Lo ammette dopo la partita anche Matteo Vitaioli, autore del secondo goal dei gialloblù, che spiega: "Sicuramente la vittoria è stata importante e difficile, contro un avversario forte che si è anche rinforzato a gennaio. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo riusciti a metterla in una giusta direzione. Poi, chiaramente, abbiamo sofferto un attimo perché il Tre Penne è una squadra con dei giocatori di assoluto valore. Loro hanno provato in tutti i modi a rimontare, anche un po' scriteriatamente, giustamente perché dovevano recuperare. Noi siamo stati forse un po' poco lucidi nel fraseggiare la palla, abbiamo accusato anche un po' di fatica. Loro sono bravi a venirci a pressare, però il goal del 2-0 ci ha rimesso in carreggiata e ci ha fatto tranquillizzare molto".

Lato Tre Penne, Luca Ceccaroli sottolinea il giusto atteggiamento della propria squadra: "In dieci, ce la siamo giocata alla pari fino al 90'. È chiaro che dopo le energie sono venute un po' meno, quindi abbiamo concesso qualcosa. Comunque ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto e andiamo avanti". Poi l'attaccante indica gli obiettivi per il resto della stagione: "L'obiettivo è ancora puntare all'Europa. In campionato facciamo fatica, adesso, perché siamo più indietro, però dobbiamo pensare partita per partita, vincerne il più possibile per arrivare più in alto possibile. E poi abbiamo la coppa, che è un traguardo che ci siamo prefissati fin dall'inizio. Vedremo come andrà".