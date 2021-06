La Fiorita, tris di acquisti: ecco Pedrelli, Prandelli e Zulli

Giornata di grandi colpi di mercato per quanto riguarda le squadre del campionato sammarinese. Dopo l'arrivo di Luca Sorrentino alla Virtus dal Tre Penne, La Fiorita piazza 3 acquisti importanti in vista del doppio confronto di Conference League e della prossima stagione. Il primo è il difensore classe '86 Ivan Pedrelli, reduce dal campionato in Serie D con il Sasso Marconi e con una lunga esperienza nei professionisti tra cui Bologna, Hellas Verona e Rimini.

Il secondo è l'attaccante classe '88 Matteo Prandelli che ha avuto esperienze anche in Albania e Belgio mentre il terzo ed ultimo è il giovane Riccardo Zulli - sempre attaccante – e lo scorso anno in forza alla Tritium in Serie D. Per la campagna europea la squadra di Montegiardino potrà contare anche su Ramiro Martin Lago, impegnato negli ultimi mesi con la Marignanese Cattolica.