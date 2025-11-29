La Fiorita trova il 2-2 al 97', Tre Fiori ancora in vetta

copyright ©FSGC/Novelli

All'ultimo secondo, all'ultimo respiro, all'ultimo pallone giocato La Fiorita risale la china e regala un enorme dispiacere al Tre Fiori che comunque si può “consolare” con il primato in solitaria, visto il ko della Virtus. Uno dei big match dell'11° turno si chiude con uno scoppiettante 2-2, che ha regalato emozioni dall'inizio alla fine.

Ottimo avvio dei ragazzi di Girolomoni che costruiscono le prime chance: Prandelli spizza, Benedettini calcia e Vivan allunga in corner. I piazzati sono un’arma in casa Tre Fiori: Rea gira in volée e centra in pieno la traversa. La spinta incessante porta però al meritato vantaggio: altro calcio d’angolo, Sirri si libera della marcatura avversaria e in terzo tempo schiaccia di testa, non lasciando scampo a Vivan. 1-0 Tre Fiori e La Fiorita è chiamata ad una reazione. Questa arriva qualche minuto dopo, e al primo tiro in porta arriva anche il pari. Merito di Cicarelli che disegna una traiettoria perfetta da calcio di punizione, la mette sotto il sette sul palo di Nardi e riporta immediatamente in quota Montegiardino.

Ma il match ormai si è stappato, e non si ferma: dall’altra parte Scarcella supera Grandoni, poi trova lo spazio per calciare in un fazzoletto. Vivan tocca ma non basta, il Tre Fiori torna avanti. 2-1 al 34’ con 3 reti in appena 7 minuti.

Nella ripresa il Tre Fiori – forte di essere la miglior difesa del campionato, prima di questa partita – si chiude e non lascia grandi spazi ad una Fiorita che però pian piano li trova. Match che, nella parte finale, si accende e a farne le spese è Danilo Girolomoni, con il tecnico espulso per proteste. In campo Olcese sfiora il pari: il destro in girata – con evidente deviazione – passa a centimetri dal bersaglio grosso. Poi giocatona del 9 de La Fiorita: tacco a smarcare Affonso, tentativo sul primo palo disinnescato da Nardi. Tre Fiori in trincea ma in apparente controllo, fino al 96'. Il gioco si ferma per un minuto con Rea che resta a terra, si riparte per l'ultima azione e – su questa – Tommaso Guidi arriva in spaccata e realizza il clamoroso 2-2.

Sull'esultanza degli uomini di Ceci arriva anche il triplice fischio: La Fiorita non molla mai, il Tre Fiori riparte dalla prestazione ma si rammarica per i 2 punti persi al fotofinish.









