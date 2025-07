CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, tutto pronto per la sfida al Vardar É il giorno di Vardar-La Fiorita, andata del primo turno preliminare di Conference League. L’obiettivo per i gialloblù é fissato: tenere aperta la sfida, in vista del ritorno a San Marino.

Uno stadio così imponente, che può mettere paura o infondere la giusta carica. L’Arena “Todor Proeski” - gioiellino da oltre 30000 posti - ha ospitato anche una finale di Supercoppa Europea nel 2017 ed é la casa del Vardar, la formazione più titolata della Macedonia del Nord. 11 campionati e 6 coppe: l’ultima, conquistata lo scorso anno, ha permesso ai rossoneri di ritrovare l’Europa dopo anni complicati, culminati addirittura con la retrocessione nel 2021. La formazione di Skopje però - che prende il nome dal fiume che attraversa la capitale - é anche l’unica nella storia del calcio macedone ad aver raggiunto la fase a gironi di una competizione UEFA, nell’Europa League 17/18. Basterebbe questo dato a testimoniare la forza e l’importanza di una squadra come il Vardar, che ha sicuramente qualità importanti. Ma queste le ha anche La Fiorita, forte del passaggio del turno conquistato solo l'ultima stagione in Conference. L’obiettivo per i gialloblù sarà quello di contenere le avanzate macedoni e, perché no, far male quando ci sarà l’opportunità. Soprattutto mantenere il discorso qualificazione aperto, in vista del ritorno che si giocherà tra una settimana a San Marino. Primo round in programma questa sera, alle ore 20.30. Ancora qualche piccolo dubbio di formazione da sciogliere per il tecnico Stefano Ceci: tutti arruolabili, tutti potenziali titolari.

Tra questi il difensore ex Forlì Mirko Drudi - protagonista nella cavalcata dei Galletti verso la C - fiore all’occhiello della campagna acquisti di Montegiardino. "Sicuramente sarà una partita difficile. - dichiara - Noi dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo. Ce la giochiamo fino alla fine e vediamo quello che succede. Contro una squadra che abbiamo detto ha delle qualità, però anche La Fiorita ha un gruppo che può dar fastidio. L'ha dimostrato nel corso di questi anni in Europa. Loro l'abbiamo visto, hanno qualità, hanno fisicità, sono professionisti. Noi siamo un buon gruppo, abbiamo iniziato da poco, però anche noi abbiamo le nostre armi da giocare. Un curriculum il tuo che parla da solo".

Cosa può dare un giocatore come Mirko Drudi a questa Fiorita in questo tipo di partita? "Non lo so, spero di dare una mano alla squadra e di portare quello che so fare in campo. Sicuramente un po' di esperienza".



Nel servizio le parole di Mirko Drudi, difensore La Fiorita

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: