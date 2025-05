La Fiorita ufficializza il nuovo Direttore Sportivo è Maurizio Di Giuli

La Fiorita comunica la fine del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Sandro Macerata, al quale tutta la società rivolge un sentito ringraziamento per la professionalità ed il lavoro svolto, con cui ha contribuito al raggiungimento di grandi risultati, a cominciare dallo storico passaggio del turno in Uefa Europa Conference League della scorsa estate. Contestualmente, la società rende noto di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Maurizio Di Giuli, figura con grande esperienza nel Campionato Sammarinese. Con i colori del Tre Penne, nel corso di una lunghissima militanza, ha raggiunto numerosi titoli e qualificazioni europee. Il nuovo direttore sportivo si è già messo al lavoro per allestire la rosa che prenderà parte ai preliminari di Conference League e al prossimo campionato.