COPPA TITANO La Fiorita, ultima chance per conquistare l'Europa e alzare un trofeo La finale di Coppa Titano contro la Virtus sarà decisiva per Montegiardino che rischia di non qualificarsi alle coppe europee dopo 12 partecipazioni consecutive. Il tecnico Manfredini, all'ultima in panchina, dovrebbe recuperare alcuni giocatori.

Per ritrovare un'estate senza La Fiorita in Europa si deve ritornare addirittura al 2011. Dalla stagione successiva infatti – e per altre 12 consecutive – Montegiardino ha sempre rappresentato San Marino oltreconfine che sia Champions, Europa o Conference League. Dopo la volata Scudetto persa sul filo di lana e l'uscita anticipata dai play-off in campionato, l'ultimissima chance per i gialloblu è rappresentata dalla finale di Coppa Titano. L'imperativo è battere la Virtus nell'ennesimo capitolo della sfida con Acquaviva.

Sarà l'ultima sulla panchina de La Fiorita per Thomas Manfredini, che spera di lasciare con un trofeo – sarebbe il secondo anno consecutivo senza, in caso di ko - e con il pass per la Conference League. Un'annata complicata e costellata dai tanti, troppi infortuni. Uno dei punti di forza in casa La Fiorita è stata la difesa con il trio Fatica-Mazzotti-Brighi a tratti insuperabile. All'ex Rimini – che la Coppa Titano l'ha già alzata nel 2021, sempre in maglia gialloblu – si chiederà esperienza.

Nel servizio le interviste a Thomas Manfredini (allenatore La Fiorita) e Andrea Brighi (difensore La Fiorita)

