La Fiorita: ultimo sforzo in Conference

Ultimo sforzo in Europa per una Fiorita che è stata capace di allungare la permanenza grazie all'exploit in Ungheria che ha permesso al club di Montegiardino di passare il turno dopo 13 partecipazioni europee. Il secondo turno preliminare ha riservato alla squadra di Thomas Manfredini una squadra di grandissimo livello come i turchi del Basakseir che hanno già ampiamente chiuso il discorso qualificazione all'andata.

Quella di questa sera per la Fiorita sarà una passerella prestigiosa per una formazione rattoppata dalla tante assenze. Ultima per Manfredini sulla panchina della Fiorita per poi lasciare il posto all'ex Tre Penne Stefano Ceci.

Si gioca questa sera al San Marino Stadium ore 20.45. Arbitra lo svedese Granit Maqedonci. Diretta su San Marino RTV a partire dalle 20.40.

Nel video l'intervista con Luca Bonifazi - team manager La Fiorita