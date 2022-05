PLAY OFF La Fiorita vede la finale. Al Pennarossa servirà un'impresa La Fiorita in gol con Zulli. Il Pennarossa pareggia con Conti. Nella ripresa decisivo Lunadei, Le due squadre finiscono in 10, espulsi Amati e Isaraj

Per il Pennarossa la strada è tutta in salita, ma spesso le pendenze esaltano i grandi. La può e la deve pensare solo così, l'ex Capitano della Nazionale oggi tecnico del Pennarossa Andy Selva, in vista del ritorno dove la sua squadra, per accedere alla finalissima dovrà vincere con due gol di scarto. Sulla Fiorita ormai si è detto tutto. Quando viene data per stanca, questa squadra si rialza, e nel campionato sammarinese detta legge. Il vantaggio arriva in apertura con Zulli. Arresto e stoccata a battere l'ottimo Semprini. Grandi proteste della difesa biancorossa per un possibile tocco di mano. Partita condizionata dagli episodi. Rastelli, slalom in area di rigore e altre proteste. Anche qui il Direttore di Gara Vandi non interviene. Halilaj ci prova da molto lontano, la deviazione di un difensore per poco non inganna Vivan, sfera che termina fuori. Insiste il Pennarossa. Doppia occasione. Conti, conclusione, Vivan respinge poi Tiboni non riesce a metterla dentro per un intervento risolutore a portiere battuto. Il gol del pareggio arriva poco dopo la mezz'ora, la conclusione è di Alessandro Conti, altra deviazione che inganna Gianluca Vivan. In pieno recupero di prima frazione. Zulli su punizione, respinge la barriera ancora Zulli, Semprini in tuffo. Ripresa minuto 18. Tutto nasce sempre da Riccardo Zulli bravo sia nella preparazione che nell'assist per Lunadei, tiro preciso che non lascia scampo a Semprini. Poco dopo altra svolta della partita quando Amati chiede un rigore, al contrario Vandi lo ammonisce, secondo giallo e Fiorita che resta in 10 uomini con ancora 25 minuti da giocare più recupero. Ma la giostra non si ferma, perchè passano 5 minuti e si torna in parità numerica quando il secondo giallo in questo caso viene sventolato a Isaraj. L'ultima occasione è per la Fiorita con Gasperoni ma il risultato non cambierà più. A Montecchio La Fiorita batte Pennarossa 2-1. Fiorita in finale anche se perde con un gol, al Pennarossa ne serviranno due nel match di ritorno per centrare l'ultimo atto del campionato sammarinese.

