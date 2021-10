La Fiorita vince 2-1 con il Tre Fiori Tanti episodi nel big match di giornata con la squadra di Fiorentino in dieci dal 32' per il doppio giallo a Censoni.

La Fiorita – Tre Fiori è una classica del campionato sammarinese. A Montecchio non manca nulla. Gol, episodi e proteste. Nel complesso una bella partita, che parte su buona intensità, con Tommaso Guidi a dare vivacità all'attacco della squadra di Montegiardino. I gialloblu di Oscar Lasagni giocano di più in avvio di gara e la sbloccano con Riccardo Zulli al termine di una gran bella azione che portano il numero 8 a infilarsi nello spazio creato, saltare il portiere e depositare in fondo alla rete dopo 17 minuti. Al 32' altro episodio della gara. Censoni, già ammonito, commette fallo su Zulli. Per Avoni è da giallo, scatta il cartellino rosso tra le proteste del Tre Fiori. A due minuti dalla fine di tempo è La Fiorita a lamentarsi. E' ancora Zulli protagonista. Nel duello con Cuzzilla il giocatore di Montegiardino finisce a terra, per Avoni si va avanti, forse anche su indicazione del collaboratore, oggettivamente meglio posizionato. Prima della chiusura di tempo, schema su punizione per la Fiorita con conclusione di Guidi di poco sul fondo.

Nella ripresa la squadra di Oscar Lasagni mette una seria ipoteca sui tre punti con il gol di Tommaso Zafferani. L'esterno sammarinese conclude con un mancino l'azione gialloblu che vale il raddoppio. La partita sembra chiusa. Il Tre Fiori ha il lampo per riaprirla al 14' quando Miori interviene su Gjurchinoski. L'attaccante di Cecchetti va a terra, Avoni assegna il rigore. Sul dischetto lo stesso Gjurchinoski calcia alto. Un minuto dopo, il Tre Fiori potrebbe comunque accorciare, errore della difesa di Montegiardino e Zoumbare che ha una bella palla da gol, il numero 11 manda sul fondo. La Fiorita ci prova con Bonifazi, Simoncini respinge. Ancora i gialloblu di Montegiardino con Guidi, che dalla destra calcia potente, con Simoncini a chiudere in angolo. A metà ripresa, clamorosa palla del 3-0 per La Fiorita con Brighi dal fondo per Guidi che manda alto. Di là il Tre Fiori la riapre con Filippo Pollino, il neo entrato supera Vivan con un pallonetto, primo gol subito per La Fiorita in campionato. La partita resta ricca di episodi, come al 33' con Castellazzi lanciato a rete e il gioco fermato per fallo sul difensore. Il finale si riaccende quando Avoni si limita al giallo per il netto fallo di Haddad che entra completamente fuori tempo su Grani, intervento da rosso diretto. Nella ripresa il Tre Fiori avrebbe addirittura la palla del pari all'87', Vivan salva su Lualdi e regala la quarta vittoria alla squadra di Montegiardino, sempre più lanciatissima in vetta con Tre Penne e Domagnano.

