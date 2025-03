CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita vince 3-0. Il Domagnano contesta le decisioni arbitrali La doppietta di Affonso e il gol di Riccardi riportano i gialloblu a -5 dalla capolista Virtus. Direzione di gara contestata dal Domagnano che a fine gara non rilascia interviste.

La squadra di Stefano Ceci non molla e si riporta a -5 dalla capolista Virtus quando mancano cinque giornate alla fine della stagione. Allo stadio Federico Crescentini i gialloblu faticano nel primo tempo contro un Domagnano organizzato e attento, poi legittimano il vantaggio conquistato e chiudono 3-0. Nei primi di gara non si può parlare di vere occasioni da rete, allora con la cronaca andiamo al 24'. Lampo del Domagnano. Sul cross dalla sinistra c'è l'uscita di Zavoli, la palla resta nella disponibilità dei giallorossi che vanno alla conclusione con Babboni, la palla ribattuta da Mazzotti accende le proteste del Domagnano che reclama un calcio di rigore. La Fiorita prova a sfruttare qualche spunto individuale per sbloccarla. Vitaioli di testa manda alto su un cross interessante, Mazzotti manca l'appuntamento con il pallone di un soffio sulla punizione laterale. Superata abbondantemente la mezzora, capitan Gasperoni si sistema per la conclusione mancina, che Colonna non ha problemi a bloccare. Sul cambio fronte siamo al 39' quando Moscardi spara da fuori un gran tiro che scheggia la traversa. Il Domagnano protesta per un tocco del portiere e il calcio d'angolo non concesso. La squadra di Ceci riparte dal fondo e il pallone per Affonso diventa quello del vantaggio. Il numero 17 cambia passo e punta la porta, poi gran botta sotto la traversa e squadre negli spogliatoi con Montegiardino avanti 1-0.

La ripresa riparte dal 12' con il raddoppio de La Fiorita. Ancora Affonso, ma questa volta il numero 17 va a finalizzare una pregevole azione gialloblu, che porta Gasperoni a mettere un bel cross che Affonso devia in porta di testa. A metà il tris de La Fiorita con Alberto Riccardi. Primo gol in stagione per il difensore gialloblu. Sull'azione grandi proteste del Domagnano, che a fine partita deciderà di non rilasciare dichiarazioni. La squadra di Paolo Rossi reclama per il fallo ai danni di Parma da parte di Affonso. Il direttore di gara Xhafa lascia proseguire, la palla arriva Riccardi che chiude la sfida. Il Domagnano è squadra che non si arrende e prova a reagire. Moscardi è reattivo e chiama in causa Zavoli, che si fa trovare pronto al 29'. Al 38' Colonna non è da meno sulla conclusione di Zaccaria ed evita il poker gialloblu. La Fiorita legittima nel finale di gara il vantaggio andando a colpire il palo esterno con Ambrosini sul cross dalla destra, poi ancora con il numero 10 nel recupero direttamente su punizione, con altra parata di Colonna. La Fiorita batte il Domagnano 3-0.

