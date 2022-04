CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita vince anche in 10, il Fiorentino ipoteca gli spareggi I gialloblu superano 1-0 la Libertas nonostante l'inferiorità numerica mentre il Faetano fa suo lo scontro diretto con il Pennarossa. Vittorie importanti anche per Domagnano e Fiorentino, rispettivamente contro Folgore e Cailungo.

La Fiorita si dimostra squadra dura a morire, anche nelle situazioni più complicate. Contro la Libertas, i gialloblu restano in 10 per l'intervento pericoloso e in ritardo di Gasperoni su Ruiz ma - 7 minuti più tardi – Fraternali tocca con il braccio sul servizio di Rinaldi e Simone Errico trasforma il rigore da 3 punti per Montegiardino. Sfera sotto l'incrocio e l'1-0 vale ai ragazzi di Lasagni la qualificazione ai play-off con 4 giornate d'anticipo. Chi, invece, non riesce a trovare continuità è la Folgore: i campioni di San Marino cadono a 6 minuti dalla fine con il Domagnano. Per i giallorossi la decide Bara dopo l'uscita a vuoto di Gueye.

In ottica quarto posto fa un bel balzo il Faetano di Girolomoni che batte 2-0 il Pennarossa e accorcia proprio sui biancorossi. Pini - in diagonale - firma il vantaggio mentre Tamburini, alla mezz'ora, approfitta del lavoro di Kalemi sulla sinistra per mettere dentro da pochi metri. Ipoteca gli spareggi play-off anche il Fiorentino, e lo fa in grande stile contro il Cailungo: al 26' è già 3-0 per gli uomini di Malandri. Filippi in tap-in dopo la prima grande risposta di La Monaca, Michelotti rientra sul destro e la infila all'angolo lontano, Abouzziane riceve da Ben Kacem e sigla il tris. Nel finale è lo stesso Ben Kacem a mettersi in proprio: slalom più assist di Perlaza e per il bomber marocchino sono 15 gol in campionato.

