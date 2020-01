RECUPERO La Fiorita vince e allunga Battuto un coriaceo Cailungo per 2 a 1

La Fiorita rispetta i pronostici della vigilia e porta a casa i tre punti, pur dovendo soffrire più del dovuto contro un coriaceo Cailungo che lotta fino all’ ultimo istante. Gialloblu di Montegiardino avanti al quarto d'ora con un gran gol di Vassallo, controllo e palla sul palo opposto dove Gallinetta non può arrivare. La gara non è bellissima, la squadra di Tamburini comanda il gioco ma senza mai impegnare severamente l’estremo difensore avversario. Ad inizio ripresa arriva il pareggio del Cailungo, grazie a Ndoka che dal limite dell’area fulmina Stimac, con il pallone che bacia il palo e finisce in rete. Dopo il pareggio, La Fiorita torna ad alzare i giri del motore e la situazione di equilibrio dura poco minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Olivi viene colpito in piena area mentre si appresta a calciare. Ascari ben posizionato vede tutto, è assegna il calcio di rigore. Dal dischetto trasforma Righini che riporta in vantaggio i gialloblu. Il forcing finale del Cailungo non produce effetti, se non qualche cross in area e qualche mischia, che però non creano problemi a Stimac. La Fiorita vince e sale al primo posto solitario con 10 punti mentre il Cailungo resta fermo a quota tre.



