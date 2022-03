La Fiorita vince, il Cosmos rallenta il Tre Fiori

Quarto risultato utile di fila per La Fiorita che tiene il passo del Tre Penne battendo il Cailungo 2-0. La squadra di Montegiardino s'impone con un gol per tempo. Apre le marcature Tommaso Guidi che sugli sviluppi di una punizione sceglie bene il tempo dell'inserimento per saltare il portiere con il controllo e depositare in rete. Il 2-0 arriva nel recupero del secondo tempo con Zafferani, che al termine di una ripartenza conclude da dentro l'area di rigore. La Fiorita sale a quota 42 punti, sempre a -5 dal Tre Penne. I gialloblu di Montegiardino allungano sul Tre Fiori fermato sullo 0-0 dal fanalino di coda Cosmos. La squadra di Massimo Gori era in serie negativa da sette giornate. Per i gialloverdi è il quarto punto in campionato con rammarico di non aver sfruttato un calcio di rigore. Il direttore di gara concede il penalty per il fallo di D'Addario su Zafferani sul cross di Ura. Al 19' Sul dischetto si presenta Raul Ura, Aldo Simoncini in formato Nazionale, intuisce e a mano aperta respinge il rigore. La partita non si sblocca e resta fino alla fine sullo 0-0. Per la squadra di Fiorentino è il 14' risultato utile di fila il sesto pareggio nelle ultime sette gare giocate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: