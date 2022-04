La Fiorita vince in 10 e conquista i play-off [VIDEO]

La Fiorita batte la Libertas per 1 a 0 e si qualifica matematicamente ai play-off. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Marco Gasperoni, i gialloblu trova il gol partita al sessantatreesimo grazie ad un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano di Fraternali sulla conclusione di Rinaldi. Dal dischetto, trasforma Errico. Una vittoria che permette alla Fiorita di portarsi al comando della classifica ma soprattutto di ottenere la qualificazione ai play-off con quattro giornate d'anticipo.