CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita vince la 4ª in fila, 3-1 al Fiorentino Amati (doppietta) e Vitaioli (gol e assist) issano Montegiardino sul triplice vantaggio: il solo Niang non basta a riaprirla.

Praticamente perfetta per un'ora abbondante, La Fiorita si fa venire i brividi sulle folate di Niang, non abbastanza comunque per negarle il 4° successo in fila. 3-1 al Fiorentino, limitato ai soli spunti individuali del suo 7, e Montegiardino si mantiene seconda, sempre a -5 dalla Virtus. Viceversa i rossoblu subiscono il sorpasso del San Giovanni e ora hanno un solo punto di margine sull'uscita dai playoff.

La Fiorita dominante fin dall'avvio: Mazzotti sul palo lungo a smarcare Vitaioli, che manda sul fondo il volante ravvicinato; sull'angolo di Matteo Semprini invece Arrigoni anticipa di testa l'uscita di Benedettini, segue un parapiglia che Guidi non riesce a sbrogliare. Fiorentino in difficoltà, fino al sussulto di Niang: partito dalla sua metà campo, il senegalese slalomeggia tra Semprini, Fatica e Mazzotti, liberandosi per un mancino che manca clamorosamente la porta.

Classica chiave di volta, perché, sul ribaltamento, Olcese guadagna il fondo su lancio di Arrigoni e mette dentro, dove Amati scappa a Bottoni e Gueye e schiaccia di testa per il vantaggio. Primo gol in campionato per il centrocampista che ci riprova con una punizione defilata spinta in angolo dal volo di Benedettini.

Quindi, a cavallo del riposo, l'allungo: velo di Guidi, appoggio di prima di Olcese e ancora Guidi con l'imbucata dal lato corto, Gimenez buca l'intervento e Vitaioli è libero di stoccare a rete. Vitaioli-Gimenez l'uno contro l'altro anche dopo 2' di ripresa, su un altro lancio di Arrigoni: il capitano della Nazionale sfonda da sinistra e tocca per il rigore in movimento di Amati, glaciale nel firmare la doppietta.

Il Fiorentino non reagisce e il discorso sembra chiuso, finché, al 65°, Niang riceve la sponda di Hirsch, passa di forza tra Grassi e Fatica e, una volta in area, va a terra sul contatto con Gasperoni: rigore, lo stesso Niang trasforma e la partita torna interessante. Anche perché, dopo che Ambrosini sciupa l'assist perfetto di Zafferani incornando alto da due passi, un errore di Fatica permette al solito Niang di scavalcare l'uscita di Zavoli: tocco sotto e solo il salvataggio sulla linea di Grassi gli impedisce di riaprirla per davvero.

Scampato il pericolo, La Fiorita riprende il controllo: leggerezza di Gimenez e per un soffio Benedettini non si trova anticipato da Ambrosini, che poi manca d'un pelo il palo incrociando il cross di Gasperoni. Infine l'assolo di Rinaldi che salta Simoncini, Gueye e Benedettini, palla dentro e solo l'intervento di Zoffoli toglie ad Ambrosini il poker a porta aperta.

