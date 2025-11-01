La Fiorita vince nel recupero, il Murata stoppa il Cosmos

Nella notte di Halloween, La Fiorita si prende un sudatissimo dolcetto, mentre il Cosmos subisce lo scherzetto del Murata. Contro il Faetano, la squadra di Ceci (espulso alla mezzora) va avanti due volte, ma la seconda, quella decisiva, arriva solo nel recupero. A sbloccare la partita è la terza rete in campionato di Olcese, che poi va anche vicino al raddoppio. Prima dell'intervallo, il Faetano sfiora il pari, quando Zavoli vola a deviare sulla traversa una punizione di Mariani. Nella ripresa, la Fiorita attacca, gli avversari difendono bene e all'84' pareggiano, quando Abbadessa sfrutta un'uscita non perfetta di Zavoli su cross, anticipandolo di testa. Il Faetano avrebbe anche l'occasione per passare in vantaggio, ma spreca un contropiede e, sul ribaltamento di fronte, Semprini lo punisce, insaccando su cross di Affonso.

Nell'altra sfida del venerdì sera il Cosmos comanda il gioco, ma non basta. La prima occasione arriva già all'8', anche qui con una punizione che colpisce la traversa: quella di Fermi, per i gialloverdi. Poi comincia la serata super di Braconi, che nega il vantaggio ad Hamati, respingendone il diagonale. L'equilibrio dura fino al 68' ed è il Cosmos a romperlo. Robba svetta di testa su calcio d'angolo, Bracconi para, ma Mazzoni arriva prima di tutti sul pallone e insacca. A questo punto il Murata cambia atteggiamento e prova subito a recuperare la partita. Ci riesce 14 minuti dopo, anche in questo caso su traversone: il cross è di De Biagi, l'inserimento è di Semprini e il suo destro s'infila sul primo palo, per l'1-1. Poco prima del fischio finale, l'ennesima parata di Bracconi certifica il pareggio, stoppando anche Islamaj.



