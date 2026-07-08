La Fiorita, Vivan: "Abbiamo sofferto, però quel gol così fa male", Mularoni: "Siamo ancora in partita"
Bella prova tra i pali per Vivan autore di alcuni interventi decisivi, bene anche l'approccio alla partita di Marcello Mularoni.
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