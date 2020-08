EUROPA LEAGUE La FIorita, Vivan: "Consapevoli di essere forti" Il portiere c'era anche tre anni fa nella sfida di Champions col Linfield, parando un rigore nell'andata a Belfast.

Per la seconda volta in tre anni La Fiorita è in Irlanda del Nord per giocare una partita di coppa. Tra i reduci di quella spedizione c'è Gianluca Vivan, che a Belfast, nella partita d'andata, parò un rigore. "I miracoli succedono una volta sola - scherza il portiere - spero che stavolta lo diano a noi".

