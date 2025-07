CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Zaccaria: "Vardar più cinico, vogliamo chiudere in bellezza"

Compromesso il discorso qualificazione per La Fiorita, sconfitta 3-0 dal Vardar in Macedonia del Nord. Una partita a due facce, come testimoniato dal centrocampista gialloblu Giacomo Zaccaria: "Nel primo tempo abbiamo contenuto i loro attacchi, quindi siamo stati molto bravi e compatti. Purtroppo nel secondo tempo, quando subisci il gol dopo neanche dieci minuti di inizio secondo tempo, un po' ti porta ad avere paura, però non mi è sembrato tanto perché comunque le situazioni le abbiamo avute anche in avanti".

Vardar che si è dimostrato una squadra forte, ve l'aspettavate così? "Sicuramente sapevamo di affrontare una squadra superiore a noi, quindi tanto di rispetto per loro, però noi sappiamo quello che valiamo, quindi penso che siamo stati poco cinici là davanti, però ci rifaremo".

Adesso resta ancora una partita per chiudere in bellezza questa campagna europea che vi siete meritati... "Beh sì, sicuramente adesso c'è il ritorno, quindi testa lì. Il 3- è un risultato sulla carta bello importante, però ce la metteremo tutta".

