SPAREGGI La firma di Mema sulla vittoria del Faetano I gialloblu eliminano il Murata

Serata gradevole ad Acquaviva dove al Murata basta il pareggio per conquistare i play-off mentre il Faetano deve solo vincere per non chiudere in anticipo la propria stagione. La prima emozione con il diagonale di Alessandro Pini, Gueye è attento e respinge. La reazione del Murata è immediata, percussione e sinistro di Semprini, fuori di un nulla. Al 25esimo, squillo di Raul Ura. Gran destro dell'attaccante bianconero, Porcellini si distende e mette in angolo. Poco dopo la mezz'ora, Murata vicino al vantaggio. Suggerimento di Ura per l'inserimento di Toccaceli, diagonale a cercare l'angolo lontano, provvidenziale l'intervento di Porcellini che salva porta e risultato. Ad una manciata di minuti dal riposo, Semprini, uno dei migliori, ci prova di testa ma non trova il bersaglio.

Secondo tempo, il Murata resta inspiegabilmente negli spogliatoi e il Faetano ne approfitta. Splendida palla di Mema per Ferrario e grandissima chiusura di Grieco che evita guai peggiori. Al secondo tentativo, i gialloblu sbloccano la partita. Luca Terenzi lavora un bel pallone sull'out di sinistra e serve Mema che firma il vantaggio della squadra di Danilo Girolomoni. Murata in difficoltà e Ferrario ha la palla buona per chiudere il conto ma sciupa cosi. La squadra di Beppe Angelini si affida al solito Semprini, gran destro e palla non troppo distante dall'incrocio dei pali. A dieci minuti dal termine, Faetano ad un soffio dal raddoppio. Suggerimento di Mema per Ferrario che, sotto misura, non trova la deviazione vincente. Il Murata non demorde, cross di Rosti per l'anticipo di Semprini, che sfiora il palo. L'ultima emozione la regala il solito Mema che salta cosi un paio di avversari ma poi trova l'apposizione di Gueye. Ad Acquaviva, finisce 1 a 0. Il Murata è fuori dai play-off mentre il Faetano si regala la sfida con il Cosmos.

