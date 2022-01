La Folgore ad un passo da Docente

Il mercato aprirà ufficialmente sabato 8 gennaio, giorno della ripresa del campionato sammarinese ma le società del Titano sono già al lavoro per le operazioni del cosi detto mercato di riparazione. Tra le società più attive, Folgore e La Fiorita. I campioni in carica sono ad un passo da Emilio Docente, in uscita dal Cattolica. La trattativa tra il Direttore Sportivo Matteo Mazza e l'ex attaccante di Rimini e Ancona, sarebbe a buon punto e l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A proposito di Folgore, non è piaciuto l'interessamento del Tre Penne per Lorenzo Dormi che sicuramente concluderà la stagione con la maglia della squadra di Falciano. Chi invece lascerà la Folgore è Nicholas Arrigoni. L'ex difensore del Murata si sarebbe già accordato con il Fiorentino. Diverse novità anche per La Fiorita. Dal Victor San Marino tornano in gialloblu, il difensore Filippo Santi e l'attaccante Samuel Pancotti. Sul fronte offensivo, ufficiale l'arrivo di Emanuele Gregori, punta centrale di 26 anni, attualmente nel girone F del campionato di promozione. In partenza dalla Fiorita, l'attaccante Fabrizio Castellazzi, vicinissimo alla Juvenes/Dogana. Novità anche per la Virtus che ha preso l'esterno d'attacco Antonio Gravina, vecchia conoscenza del campionato sammarinese per aver indossato le maglia di Faetano, Folgore e Libertas.