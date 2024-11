CAMPIONATO La Folgore batte un buon Murata e aggancia la vetta Vincono anche La Fiorita e Tre Fiori.

La Folgore batte 1-0 il Murata allo stadio Ezio Conti di Dogana e aggancia in vetta alla classifica il Cosmos in attesa delle gare del sabato pomeriggio. A decidere la partita una rete dopo 5 minuti di Alessandro Bitti. Murata che perde nell’azione della rete subita il portiere per infortunio ed è costretto a schierare in porta un giocatore di movimento.

Sugli altri campi La Fiorita batte 2-1 il San Giovanni, successo di misura anche per il Tre Fiori con la Juvenes/Dogana. Pareggio 1-1 tra Faetano e Domagnano.

