La Folgore cede con onore al Minerva: 6-2

Al pronti via l’immediata traversa di Neves Machado sa di altra giornataccia per la Folgore, che invece, dopo il rovesciaccio dell’esordio, tira fuori il carattere e sfodera il partitone. Così il Minerva vince 6-2 ma deve sudarsela, rischiando, in una ripresa a reti pari, una clamorosa rimonta.

Archiviati in fretta i 17 presi dal Loznica, Falciano è tatticamente impeccabile, intasa il centro, controlla bene gli esterni e davanti mette paura. Due sanguinosi errori di Halimi danno vita ai contropiedi di Bernardi, che parte a sinistra e scarica sull’incrocio, e Tassitano, che manca di poco lo specchio per vie centrali. Nelle altre occasioni c’è Pereira, attento in uscita su Pellegrini, innescato direttamente da Geri, e su Pasqualini, scappato di tunnel a Kosmann. Il Minerva intanto sbatte più volte sull’ottimo Geri, prende un palo con Neves Machado ma nel complesso fatica e si innervosisce.

Per sbloccarla ci vuole un angolo di Kosmann, sul quale Eleotério è libero di colpire di testa. Siamo al 12° e da lì al riposo la Dea si costruisce la vittoria, complice un calo d’attenzione ospite. Da un tiro di Belloni nasce la ripartenza del bis di Neves Machado, che sul rimbalzo elude proprio Belloni e s’invola a campo libero. Quindi, negli ultimi istanti di tempo, vanno di doppietta sia lo stesso Neves Machado, servito al centro da Gajser, che Eleotério, sull’unica sbavatura di Geri.

Anche qui pare il preludio al tracollo, viceversa al rientro la Folgore si subito dominante. Neanche 1’ e Bernardi, il più attivo, prima recupera e manda in porta Pellegrini – che calcia fuori – e poi va su una respinta di China e lo chiama al paratone. Paratone che il neo entrato estremo gli opporrà altre due volte, su una triangolazione con Pellegrini e su una sventola da fuori. Quindi, finalmente, l’accorcio: punizione di Belloni e tocco a rete di Pellegrini, che chiude il suo girone – un infortunio gli precluderà l’ultima – con un gol a partita.

Sempre Belloni la strappa ad Eleotério e incanala Giardi – China fa muro – ma tempo una traversa sonante di Soares e la Folgore passa ancora. Stavolta con Bernardi che la porta via proprio a Soares, parte e dopo tanti tentativi trova il meritato centro. E un errore di Gajser innesca Chezzi per la fuga che riaprirebbe davvero il conto, il 9 però vuole troppo e cerca di saltare China, che non ci casca e blocca. Scampato il pericolo il Minerva va a chiuderla, salvata dagli assist di Neves Machado: quello per la tripletta di Eleotério mette la sicura, quello per Marcoyannakis vale i sigilli. Folgore ko ma a testa alta, con la squalifica di Chezzi e il ko di Pellegrini come vere note dolenti in vista dell’ultima di domenica.