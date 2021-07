COPPE EUROPEE La Folgore debutta in Conference League: c'è l'Hibernians L'andata del 2° turno di qualificazione si gioca al San Marino Stadium alle 21, con diretta su RTV.

Dalla Champions alla Conference League, il viaggio europeo della Folgore prosegue e stavolta l'idea di potersela giocare c'è. Di fronte un'altra retrocessa dalla massima competizione continentale, l'Hibernians. Maltese come quel Birkirkara che con La Fiorita ha sofferto e rischiato i supplementari, come a indicare che tra il calcio del Titano e quello dell'Isola le distanze non sono incolmabili. La buona prova contro il Prishtina è già passato remoto per una Folgore che, ancora una volta, ha cambiato pelle. Rispetto alla lista Champions escono in 7 ed entrano in 8. In porta fuori i due Semprini, Alessandro, tra i migliori in Albania, ed Emanuele: il posto tra i pali se lo giocano Giorgi e Lombardi, arrivati dal Pesaro Calcio e dal Tropical Coriano.

In difesa i giovani Cappelli e Francioni cedono il posto all'ex nazionale Bonini e a Tamagnini, visti nell'ultimo campionato sammarinese con le maglie di Domagnano e Fiorentino. Assenti anche due colonne di Falciano come l'esterno Sottile – match winner di campionato – e l'attaccante Dormi: in mezzo si aggiungono il biancazzurro Enrico Golinucci, dalla Libertas, e il duo Evangelisti-Gioia, dalle serie minori italiane; davanti invece c'è il gambiano Jassey, reduce da due stagioni in D con Savignanese e Sammaurese. Il ritorno il 27 luglio, chi passa sfida una tra i lettoni del Riga FC e i macedoni dello Skendija.

