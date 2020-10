CAMPIONATO SAMMARINESE La Folgore di misura sul Cailungo risale la classifica. Decide un goal di Badalassi Il club di Falciano tra campionato e Coppa Titano non subisce goal da 5 incontri

La Folgore di misura sul Cailungo risale la classifica. Decide un goal di Badalassi Tanto equilibrio sotto la pioggia, spezzato da un goal di Badalassi nel momento migliore della Folgore, ossia i primi 15 minuti della ripresa. Il Cailungo non sfigura, anzi, deve ripartire da una prestazione più che dignitosa ma con pochi pochissimi spunti offensivi. Primo tempo avarissimo di occasioni da goal, unica preoccupazione per Gallinetta sulla chiamata di Mattia Giardi allo scadere di frazione. Una Folgore in cui spiccano i centrali difensivi Nanni e Rosini, si sveglia dal torpore ad inizio ripresa. Conclusione Domeniconi, Gallinetta bravo a recuperare la posizione, sul tiro dell'ex centrocampista della Nazionale deviato. Ci prova anche Dormi, Gallinetta ancora attento.





La costanza nei primi minuti della ripresa, dove ha inciso anche l'ingresso di Bernardi, viene premiata al minuto 12. azione solitaria dell'allenatore in campo Rosini, il centrale porta palla senza pressione poi inserisce per Badalassi che di sinistro gira in porta. Goal tanto bello ma anche molto contestato dal Cailungo che chiede il fuorigioco del centroavanti. L'arbitro Ceccarelli giudica regolare la posizione per il tocco di un difensore ma è ininfluente perchè nell'incrocio Badalassi è comunque in posizione regolare. Goal valido e che vale oro per una Folgore che non subisce reti da 5 giornate considerato la Coppa Titano. Sterile la reazione del Cailungo che per doppia ammonizione perde anche Iuzzolino e chiude in 10 uomini. Espulso anche un componente della panchina rosso/verde. Al campo sportivo di Montecchio/Fonte dell'Ovo, Folgore batte Cailungo 1-0



