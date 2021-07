CONFERENCE LEAGUE La Folgore é a Malta: Lepri ne convoca 17 I giallorossoneri sono arrivati nell’isola per il ritorno del secondo turno di Conference League contro l’Hibernians. Falciano dovrà ribaltare il 3-1 maltese al “San Marino Stadium” senza Piscaglia, Lisi, Aluigi e Golinucci. Si gioca domani sera alle 20.

La Folgore è arrivata a Malta con un obiettivo ben preciso: dare continuità ai buoni 90 minuti del San Marino Stadium contro l’Hibernians. Ma è atterrata nell’isola dei Cavalieri anche con un sogno, neanche così irraggiungibile per quanto visto sul Titano: provare a ribaltare il 3-1 dell’andata o vincere con due reti di scarto per giocarsi tutto ai supplementari. Questa è l’unica condizione possibile per proseguire la campagna europea: dalla Champions, dall’Albania, dal ko contro il Prishtina alla nuova avventura in Conference League contro una squadra - composta sì da professionisti - ma tecnicamente non troppo lontana dai giallorossoneri. Omar Lepri potrà contare, però, solo su 17 giocatori convocati. Rientra Evangelisti in gruppo ma tra motivi di lavoro e indisponibilità varie il tecnico di Falciano dovrà fare di necessità virtù. Rispetto all’andata mancheranno Piscaglia - perno della difesa - Lisi, Enrico Golinucci ed Aluigi mentre, di quell’11 che a fine maggio conquistò lo scudetto contro La Fiorita, ci sono solo Cristian Brolli e Mirco Spighi. Per il resto si tratta di una squadra quasi totalmente rivoluzionata e costretta a trovare la giusta amalgama in pochi giorni e qualche allenamento. Il cuore Folgore - però - é sempre presente, anche tra i nuovi volti come Piero Tamagnini, al momento in “prestito” per l’Europa.

Nel servizio l’intervista a Piero Tamagnini, difensore Folgore

L’inviato a Malta,

Alessandro Ciacci

