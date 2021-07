Arrivata a Malta la Folgore di Omar Lepri, che si prepara per il ritorno di domani in Conference League. Allo Stadium finì 3-1 in favore dei maltesi dell'Hibernians, nonostante il vantaggio iniziale della Folgore con Eric Fedeli.

Nel video l'intervista a Renato Capellini.

L'inviato Alessandro Ciacci