La Folgore è arrivata in Albania in vista del mini-girone preliminare di Champions League. I campioni di San Marino sfideranno i kosovari del Prishtina domani sera - ore 20 - ad Elbasan per la semifinale. Chi vince va a giocarsi la finalissima del 25 giugno contro la vincente dell'altra semifinale che vedrà contrapposti l'HB, formazione delle Far Oer, e gli andorrani dell'Inter Escaldes.