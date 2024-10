COPPA TITANO La Folgore elimina il Murata. A Montecchio finisce 0 a 0 La squadra di Oscar Lasagni approda ai quarti e sfiderà il Tre Penne

A Montecchio si affrontano Folgore e Murata, stessi punti in campionato dove occupano il terzo posto e sicuramente le più belle sorprese di questo inizio di stagione. Bianconeri che devono rinunciare ad Elia Benedettini, infortunato, al suo posto il giovane Mattia Cervellini. Oscar Lasagni si affida al tridente con Ura, Bernardi e un Samuel Pancotti in forma smagliante. Solo panchina per Alessandro Bitti che decise con un eurogol, la gara di andata. Avvio tambureggiante del Murata, ci prova Echel con un sinistro che non trova il bersaglio. La risposta della Folgore con la punizione di Pancotti per la girata, fuori misura, di Bernardi Il Murata spinge, la Folgore contiene.

Il solito Echel converge al centro e lascia partire un diagonale che si perde a lato della porta di Guddo. La squadra di Grassi ci prova anche su punizione, uno schema che porta al tiro Del Vecchio, c'è la potenza, non la precisione. Forte del 1 a 0 dell'andata, la Folgore si difende con ordine, il Murata prova a sfondare sugli esterni, traversone di Giaretta per la conclusione alta di Falvino. L'occasione più nitida per i bianconeri arriva al minuto 37.

Giaretta recupera palla sulla tre parti, tacco di Zupel per la conclusione di Echel che sfiora il palo. Gran sinistro del fantasista bianconero e brividi per il portiere, Samuele Guddo. Secondo tempo, paura per un scontro tra Bernardi e Peters, per fortuna nulla di grave anche se l'attaccante della Folgore sarà costretto ad uscire. Con il passare dei minuti si affievolisce la spinta del Murata. La Folgore controlla e ci prova con una punizione di Brolli, fuori non di molto. In pieno recupero, la squadra di Oscar Lasagni potrebbe chiuderla in contropiede ma questa volta Bitti si fa ipnotizzare dalla tempestiva uscita di Cervellini. A Montecchio finisce 0 a 0. Il Murata ci prova ma non basta, la Folgore passa il turno e se la vedrà con il Tre Penne.

