CAMPIONATO SAMMARINESE La Folgore fa 1-1 col Tre Penne e la Virtus l'aggancia in vetta Sotto la pioggia e la grandine - con l'arbitro che sospende tutto per 4' - succede tutto in 60": a Pancotti risponde Islamaj, così Falciano, che ai punti meriterebbe di più, ora deve condividere il primato coi neroverdi.

Tra una grandinata e un acquazzone – con tanto di momentanea sospensione – Folgore e Tre Penne fanno tutto in 1': Pancotti chiama, Islamaj risponde e finisce 1-1. Prima non vittoria per Falciano, sempre capolista ma, ora, insieme alla Virtus. Neroverdi che staccano proprio Città, che diventa terza – sempre a -2 dalla vetta – e con Comsos e Tre Fiori che le si portano a un punto di distanza.

Nel complesso meglio la Folgore, che crea quel pochissimo che accade in un brutto primo tempo: Pancotti, tra i migliori in campo, s'accentra da destra e calcia dal limite, trovando una deviazione in angolo. Sempre Pancotti viene servito in area da Adami, il controllo però non è perfetto e l'azione sfuma.

Quindi la ripresa e, per la prima volta, il Tre Penne: Tourè respinge la punizione di Rinaldi oltre la mezzaluna, dove Ceccaroli carica al volo e centra la traversa. Poi di nuovo la Folgore: Adami incrocia dal limite senza precisione, mentre la punizione defilata di Pancotti scheggia il palo. Qui pioggia e grandine tornano a farsi sentire e prendono la scena: l'arbitro interrompe il tutto per circa 4', con le squadre che escono e rientrano un paio di volte, prima di proseguire.

A cielo placato, ecco i gol: Pierri parte in contropiede, si fa mezzo campo a sinistra e mette dentro, dove De Nicolò prolunga a Pancotti che è libero davanti ad Andreani e non tentenna. Palla radente al palo e 5° in campionato per il nazionale, mentre per l'estremo di Città è il primo gol subito in 6 gare giocate. Folgore avanti, ma giusto il tempo di ripartire: sulla prima azione che segue, Ceccaroli crossa e Islamaj, entrato da poco, s'inventa il pari di sana pianta, spizzando al volo d'esterno spalle alla porta e la indirizza nell'angolo opposto.

60” di fuoco e poi poco altro: da qui alla fine c'è giusto un altro spunto di Pancotti, che s'accentra per un mancino a giro da lontano sul quale Andreani vola a una mano. Sull'angolo che segue, Azael Garcia Rufer va diretto in porta e Andreani respinge addosso a Loiodice, il parapiglia che ne esce non porta a nulla e si chiude qui.

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