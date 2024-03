La Folgore ospite ECA a Francoforte

La Folgore ospite ECA a Francoforte.

Ultimo capitolo degli incontri ECA Platform for Executive Consultation (PEC), tenutosi a Francoforte questa settimana, dove c'era anche la Folgore con i suoi rappresentanti. Il focus era rivolto agli sforzi collaborativi tra club e istituzioni per promuovere lo sviluppo e la crescita del calcio giovanile. In questo contesto, la Folgore ha espresso il massimo sostegno per raggiungere grandi obiettivi nel mondo del calcio. Il mese di dialogo e collaborazione che ha caratterizzato gli incontri PEC di quest’anno ha posto le basi per un futuro calcistico promettente, caratterizzato da un’adesione più ampia, una coesione rafforzata e una collaborazione senza precedenti. In un momento in cui il calcio si trova di fronte a sfide e opportunità senza precedenti, eventi come questi assumono un’importanza vitale nel plasmare il destino del calcio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: