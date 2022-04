COPPA TITANO La Folgore prenota la finale, 2-0 al Domagnano La squadra di Omar Lepri vince la gara di andata, al termine di una partita ricca di episodi da moviola.

La Folgore mette una serie ipoteca sull'accesso alla finale di Coppa Titano. La squadra di Omar Lepri batte il Domagnano 2-0. La Folgore alla prima occasione va vicinissima alla rete con Fedeli. Al 27' episodio in area del Domagnano, sul cross di Nucci, Pasini finisce a terra dopo un contatto con Grieco, il direttore di gara Domenico De Girolamo è vicino alla azione e decide per il calcio di rigore. Sulla palla si presenta Docente, Colonna è bravissimo a respingere con i piedi, la sfera resta a un passo dalla linea di porta, dove arriva per primo l'ex giocatore del Rimini per appoggiare in rete. Il primo tempo è ricco di episodi da rivedere, come quello del raddoppio della squadra di Falciano, firmato da Pasini al 31'. Sull'azione della Folgore che porta al 2-0, il Domagnano protesta in partenza per un presunto fallo di Dormi, l'azione prosegue, sul pallone appoggiato fuori area da Docente, Pasini calcia in porta, la palla finisce in rete, sulla linea di tiro si ritrova anche Dormi. L'arbitro convalida la rete tra le proteste del Domagnano e dell'estremo difensore giallorosso, poi ammonito, che chiedevano l'annullamento per fuorigioco di Dormi. Al 38' si vede il Domagnano con un tiro di Gaiani di prima intenzione. Gueye è attento. Prima della fine altro episodio decisivo nell'economia della partita. Su un pallone a centrocampo, Parma cerca di intervenire, alzando troppo il piede, nel tentativo di colpire la sfera centra Pasini che termina a terra. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il giocatore del Domagnano, tra le proteste dei giallorossi. Nella ripresa continuano le emozioni. Al 28' Grieco e Sottile vengono a contatto, ammonito il giocatore del Domagnano, protestano i giallorossi che chiedevano il provvedimento per Sottile, si va avanti. Al 34' ci prova Angelini, bella la conclusione, ma non troppo angolata. I giallorossi cercano di ridurre lo svantaggio, al 39' Morena, Gueye non blocca. C'è ancora la Folgore con Fedeli che s'invola verso la porta avversaria, recupera la difesa del Domagnano. L'ultima occasione della partita la punizione di Morena in pieno recupero, Gueye devia in angolo. Vince la Folgore 2-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: