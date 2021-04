La Folgore riparte da Lepri in versione manager

Un nuovo progetto tecnico per la Folgore che riparte da Omar Lepri. La squadra di Falciano si proietta nel futuro con la conferma dell'allenatore e del suo staff. Lepri avrà un ruolo più centrale, infatti non si occuperà solo della conduzione tecnica della prima squadra, ma ricoprirà anche un ruolo dirigenziale, stile manager all'inglese con più competenze come quella di occuparsi del mercato.

