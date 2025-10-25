La Folgore sale al terzo posto, Pennarossa ko 3-0

Contro il Pennarossa, la Folgore torna alla vittoria. Tre punti importanti che valgono il terzo posto in classifica. La partita si sblocca dopo 18 minuti con Garcia Rufer. Il Pennarossa gestisce male un pallone che Fall riconquista e poi serve al numero 11, la prima conclusione si stampa contro il palo, sulla ribattuta Garcia Rufer si fa trovare pronto e ribadisce in rete. La partita è sostanzialmente equilibrata, con poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. Negli ultimi minuti di tempo, Touré potrebbe fare meglio schiacciando troppo la palla di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 40'. Un minuto più tardi la Folgore colpisce in contropiede innescato da Pancotti, il Pallone di Cristallo 2025 serve Gaido che premia il taglio di Daidola, l'attaccante non sbaglia davanti a Lazzarini. Prima della chiusura di tempo il numero 29 di Falciano potrebbe segnare ancora, bella l'occasione, manca di poco la mira.

Nella ripresa parte meglio il Pennarossa, che costruisce alcuni conclusioni interessanti. La punizione di Domini è bloccata da De Angelis, poi il portiere della Folgore evita di complicarsi la vita sul tiro cross di Arlotti che va a toccare in calcio d'angolo. La squadra di Ricchiuti ci prova anche con Dulcetti che fa tutto bene, ma non supera l'estremo avversario. Al 27' clamorosa palla gol per la Folgore con Bernardi, che da sottomisura manda sul fondo. Dopo che l'azione riprende la squadra di Falciano torna in possesso della palla, Garcia Rufer serve a Bernardi un pallone invitante che l'attaccante spara in porta trovando pronto Lazzarini. Il Pennarossa prova a ripartire ma perde ancora una volta un brutto pallone, Fall lo serve a Garcia Rufer che da dentro l'area firma doppietta e tris Folgore. Nel finale altra occasione per il Pennarossa con Varrella che in area avversaria va vicinissimo al gol della bandiera. La Folgore vince 3-0 e si prende il terzo posto in classifica.

