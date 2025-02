La Folgore scappa, il Fiorentino la riprende: è 2-2

Fiorentino - Folgore

Goal, occasioni, contestazioni, parate decisive e continui ribaltamenti di fronte. È successo di tutto in Fiorentino-Folgore, scontro diretto per il terzo posto, che però non ha visto vincitori né vinti: a Domagnano finisce 2-2. Parte fortissimo la Folgore, che sfiora il vantaggio già al 4', ma Cateni non è lucido sotto porta. Alla squadra di Serravalle basta però attendere un solo minuto e una gran giocata di Pancotti che, dopo un recupero palla, innesca Ura. Il numero 7 è più cinico di Cateni e da due passi non lascia scampo a Benedettini.

Segnato l'1-0, la Folgore non si ferma. Al 12', Pancotti calcia da fuori, risponde alla grande Benedettini, poi l'azione prosegue e si arriva da Ura, che stavolta però strozza troppo la conclusione. Un minuto dopo, dalla stessa posizione del goal, si rinnova il duello tra l'esterno e il portiere del Fiorentino, che in questo caso ha la meglio. Al 15' ecco l'episodio che può svegliare i rossoblù: Diop salta Miori ed entra in area, il difensore lo stende ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Abouzziane, ma la conclusione è a mezza altezza, para Guddo: si resta sull'1-0.

Il Fiorentino prova a entrare in partita, ma la Folgore tiene i ritmi alti e alla mezz'ora passa ancora. Angolo da sinistra, Toure sul secondo palo schiaccia di testa a incrociare, la palla scavalca Benedettini ed è 2-0. Con la squadra di Lasagni in controllo, al 34' i rossoblù producono una fiammata improvvisa: affondo di Belward sulla sinistra, cross in mezzo, la palla colpisce Fall e secondo l'arbitro è calcio di rigore. Contestatissima la decisione, ma Xhafa non cambia idea.

Dal dischetto si ripresenta Abouzziane, che stavolta non sbaglia e fa 2-1. Prima dell'intervallo, c'è spazio per un'altra grande occasione di Cateni, ma Benedettini gli nega ancora il goal. Nella ripresa subito un'opportunità per la Folgore, con Miori che però mette fuori dopo l'uscita a vuoto di Benedettini su angolo. Risponde il Fiorentino: bella combinazione in area, Chiaruzzi scavalca Guddo in uscita, ma non centra lo specchio.

Pian piano il Fiorentino cresce e a metà frazione pareggia. Azione insistita in area, la palla alla fine arriva di nuovo a Chiaruzzi che da due passi calcia di potenza e stavolta riesce a bucare Guddo per il 2-2. Con il Fiorentino che ora difende meglio, la Folgore trova meno spazi, ma nel finale ha comunque due occasioni per tornare in vantaggio. Prima con Miori, che ci prova ancora su angolo, ma Benedettini smanaccia via. Poi fallisce una palla goal clamorosa con Golinucci, che a porta vuota non riesce a mettere in rete da due passi un diagonale deviato di Bitti.

Finisce 2-2. La Folgore fallisce l'allungo in classifica e resta davanti al Fiorentino per un solo punto. I rossoblù, grazie soprattutto a un super Benedettini, trovano la rimonta e si mantengono a contatto.