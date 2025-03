CAMPIONATO SAMMARINESE La Folgore si sveglia tardi e la Virtus s'impone 2-0 La capolista domina il primo tempo e allunga con Tortori e De Lucia, ai giallorossoneri non basta una ripresa all'arrembaggio.

La Folgore dorme per un tempo e si sveglia quando ormai è tardi, perché nel frattempo la Virtus s'è impacchettata il 2-0. Per la capolista sono 18 risultati utili in fila, mentre Falciano si vede insidiare il 3° posto dal Tre Fiori, ora a -1.

Arancioni subito in affondo, in primis coi palloni di Tortori: rimorchio al limite per il destro appena fuori di Gori e servizio in area per Buonocunto, sul cui invito Benincasa sciupa debolmente. Ancora Buonocunto per la conclusione defilata di Rizzo, Guddo non trattiene ma Benincasa non lo punisce, centrandolo. Benincasa più efficace nel far da boa per chiudere il triangolo con Tortori, la cui botta dalla distanza è calibrata alla perfezione per infilare l'angolo basso.

Sbloccatala col colpo d'autore, la Virtus continua a spingere: Rizzo a giro dal lato corto e gran volo di Guddo a salvare, sugli sviluppi del corner Buonocunto pennella e Benincasa inzucca alto di nulla. Poi lancio di Rinaldi che prende in controtempo Miori e spiana l'avanzata di Rizzo, sul cui tentativo stavolta Guddo oppone il piede. Guddo che di lì a poco, su parapiglia da angolo alza anche il colpo di testa di De Lucia, dopodiché, dai e ridai, il bis arriva: Rinaldi arpiona e scarica per lo scavetto di Gori, Anzaghi respinge corto e De Lucia si fionda a rimbalzo, caricando la bordata che vale il 2-0.

E qui, sul doppio vantaggio, la Virtus amministra e s'abbassa, dando coraggio a una Folgore sin lì assente. Già nel recupero di tempo, spunto di Ura per un mancino a piazzarla che manca di poco lo specchio, il resto con la ripresa, fin dal principio: punizione furba di Miori a innescare sempre Ura, la cui conclusione trova la respinta di Passaniti. Quindi tocca all'asse senegalese: Fall tenta la rovesciata e smarca in area piccola Touré, che se lo divora toccando sul fondo.

Di nuovo Ura col tacco per Cateni, apertura a sinistra per Facchetti che incrocia senza trovare la porta. Fall si coordina da lontano e Passaniti s'oppone ancora, quindi la Virtus torna a farsi viva col contropiede lanciato da Buonocunto: Pecci affonda in fascia e imbuca per Benincasa, che perde l'attimo e viene murato da Adami. Graziata, la Folgore riparte: cross di Pancotti, torre di Turrisi e girata di Sartori,Passaniti copre il palo; poi Bitti calamita il traversone di Facchetti e mette in mezzo, dove l'inserimento di Fall s'infrange su De Lucia.

Le ultime speranze rossonere stanno in una punizione di Pancotti che sfiora l'incrocio e un cross di Anzaghi intercettato da Rinaldi, di braccio per Falciano e di spalla per l'arbitro. In chiusura di recupero invece contropiede 4 contro 1 Virtus per il tris, con Benincasa che però sciupa l'appoggio smarcante di Tortori mancando ampiamente la porta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: