CONFERENCE LEAGUE La Folgore sogna un tempo, l’Hibernians vince 4-2

Con un primo tempo da sogno la Folgore spaventa l’Hibernians e sfiora una clamorosa rimonta ma, nel secondo tempo, i maltesi alzano i giri del motore e si impongono 4-2. Per la Folgore magia di Eric Fedeli - secondo centro consecutivo in Conference League - e rete di Yaya Jassey per il 2-1 giallorossonero dei primi 45 minuti. Poi l’Hibernians rimonta con Degabriele (doppietta), Domoraud e Jake Grech.

