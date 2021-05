FUTSAL La Folgore travolge il Faetano Nel recupero della terza giornata del campionato di Futsal, la squadra di Traviglia s'impone per 9 a 1

La Folgore travolge il Faetano.

Nel recupero della terza giornata del campionato sammarinese di Futsal, la Folgore ha battuto per 9 a 1 il Faetano. Un successo che permette alla squadra di Traviglia di salire al quinto posto in classifica, ad un solo punto da Cosmos e Tre Penne. Il campionato sammarinese di Futsal tornerà in campo martedi con le gare della sesta giornata.

