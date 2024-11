CAMPIONATO La Folgore vola con Bitti contro un Murata "sfortunato" L'esterno di Falciano decide la sfida dell'Ezio Conti di Dogana contro i bianconeri che dopo Elia Benedettini perdono anche Cervellini per infortunio.

Folgore – Murata è antipasto di un turno di campionato tutto da seguire. Sfida tra due delle potenziali grandi di questa stagione. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana la partita ruota tutto attorno a quello che succede al minuto 5. Alessandro Bitti è bravo a infilarsi, fortunato nel rimpallo, abile a dribblare il portiere e depositare in fondo alla rete. Folgore in vantaggio alla prima occasione. Come detto la partita ruota attorno al quinto minuto. Questo perché nell'occasione si fa male Cervellini. Partita interrotta per dieci minuti e cambio obbligato per Grassi. La sfortuna si abbatte sui bianconeri, che dopo Elia Benedettini, infortunio alla spalla, perdono per lo stesso motivo anche Cervellini. In porta ci va Del Vecchio di ruolo centrocampista.

Il Murata riesce nonostante tutto a restare in partita, anzi spesso sono i bianconeri a giocare palla. Al 27' bella azione di Pineschi, la conclusione è respinta da Guddo. Superata la mezzora ci prova anche Echel. Il numero 10 fa tutto bene, ma non riesce ad angolare il tiro. In chiusura di tempo ancora la squadra di Grassi. La punizione di Pineschi è da posizione interessante, la sfera termina sul fondo. Nell'ampio recupero concesso dal direttore di gara per l'infortunio a Cervellini, c'è tempo per lo spunto di Giaretta. Colpo da futsal, che trova la deviazione in angolo.

Nel secondo tempo la prima occasione da segnalare è per la Folgore. Bella la serpentina di Bitti, che riesce ad andare alla conclusione senza creare problemi a Del Vecchio. Il Murata muove palla, la Folgore si conferma squadra molto organizzata e i bianconeri non riescono a sfondare. Ci prova su punizione a dieci dalla fine Ricci, palla che termina tra le braccia del portiere. Sulla sinistra prova a sfondare Pineschi, il tirocross del numero 77 attraversa l'area e finisce sul fondo. Al fischio finale fa festa la Folgore che capitalizza al massimo la rete di Bitti, contro un Murata alla terza sconfitta di fila e con il problema portiere da risolvere.

