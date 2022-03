La FSGC aderisce alla CAFE Week of Action lanciando una novità tecnologica assoluta

La Federcalcio di San Marino conferma con entusiasmo l’adesione alla CAFE Week of Action 2022, dal 12 al 20 marzo prossimo. Il CAFE (Centro Europeo di Accesso al Calcio) è l’ente di riferimento in tema di accessibilità dei tifosi alle partite. La FSGC ha già lanciato iniziative volte all’inclusione ed all’accessibilità: dal corso di commento audio-descrittivo a favore di supporter ciechi, fino al progetto di apprendimento del linguaggio italiano dei segni (LIS) rivolto agli steward o all’abbattimento di barriere architettoniche presso i propri impianti.

Giocatori ed arbitri interessati dal 27° turno di Campionato Sammarinese (19-20 marzo prossimi), mostreranno un banner a favore delle tribune per testimoniare l’impegno del sistema-calcio di San Marino ad offrire un’esperienza coinvolgente per il pubblico con disabilità. Inoltre, sarà trasmesso domani a mezzogiorno – sul canale YouTube della FSGC – il commento audio-descrittivo di San Giovanni-La Fiorita della scorsa settimana. Il nostro invito è quello di seguire almeno quindici minuti dell’audio-commento descrittivo ad occhi chiusi, per comprendere la finalità e la qualità di questo tipo di servizio che sarà replicato anche in occasione dell’amichevole San Marino-Lituania, direttamente al San Marino Stadium.

San Giovanni-La Fiorita, giocata settimana scorsa ad Acquaviva, è stata prodotta tramite il sistema di telecamere automatiche Spiideo, che la Federcalcio di San Marino sta testando da qualche settimana e che potranno schiudere a nuove ed interessanti prospettive per la visibilità del calcio sammarinese, i servizi dedicati ad un pubblico targettizzato e permettere in generale a chiunque di potersi affacciare alla finestra del nostro movimento calcistico, da qualunque posto esso si trovi.

