La FSGC festeggia il 2025 e guarda alle sfide del nuovo anno

Consueto appuntamento di chiusura dell'anno solare per il calcio sammarinese, che ha celebrato al Kursaal il 2025 della sua attività tra campo e politica sportiva. Alla serata, promossa dal consiglio federale, hanno partecipato il presidente del Cons Christian Forcellini, i rappresentanti delle società del calcio del Titano, gli staff tecnici delle squadre della San Marino Academy, gli addetti ai lavori. Ad aprire il Christmas Gala il saluto del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, letto dalla conduttrice della serata, la giornalista Martina Quaranta. La serata della Federcalcio è stata un viaggio nel 2025 del calcio sammarinese, tra attività internazionale e nazionale, settore femminile e giovanile. Dove le notti europee della Virtus hanno rappresentato uno dei momenti più alti.

"La Virtus ha sfiorato la possibilità di entrare nella fase del gruppo - ha ricordato il presidente Marco Tura - un risultato che a Malta hanno raggiunto dopo 120 anni. Poi noi abbiamo secondo me ottenuto un altro risultato molto molto importante, che è stata la modifica dello statuto che prevede le quattro rose all'interno del consiglio federale".

Il calcio guarda già al 2026, anno che prevede nuove sfide, tra le quali quella del Nations League e dell'impiantistica con Serravalle B che sarà ultimato.

"Chiaramente il sogno è quello di confermarsi però sappiamo che vuol dire giocare con squadre di livello superiore al nostro, in questo momento sicuramente. Però stiamo lavorando, i nostri ragazzi stanno comportandosi bene, sono ragazzi serissimi che nonostante la situazione oggettiva si applicano con una professionalità che è paragonabile a quella dei calciatori professionisti. Io credo che avremo qualche soddisfazione. Poi naturalmente continuare lo sviluppo del calcio femminile e continuare a seguire i nostri club che stanno facendo tanto tanto bene. Si, Serravalle B dovrebbe arrivare a conclusione nella sua interezza per la fine dell'anno prossimo. Sarebbe un altro tassello importante per lo sviluppo non solo del calcio ma anche e soprattutto del futsal in questo caso. Anche questo è un segno della dinamicità della nostra federazione"







