CAMPIONATO SAMMARINESE La FSGC ha inviato la richiesta di deroga per riprendere l'attività agonistica In allegato anche il protocollo sanitario, ora si attende la risposta di Lonfernini

La FSGC ha inviato la richiesta di deroga per riprendere l'attività agonistica.

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha presentato alla Segreteria di Stato allo Sport la richiesta di deroga per la ripresa dell'attività agonistica, con allegato il protocollo sanitario al quale si dovranno attenere in maniera scrupolosa le nove squadre che eventualmente parteciperanno ai play-off. In caso di ripresa, già dalla prossima settimana le squadre potranno tornare ad allenarsi e la Fsgc ha previsto di assegnare un terreno di gioco per ogni società. Stabilito anche il calendario dei play- off, con lo spareggio tra Pennarossa e Domagnano in programma nel primo weekend di luglio.

A seguire, quarti di finale e semifinali in partita unica sui campi di Montecchio ed Acquaviva mentre la finalissima del campionato sammarinese è stato fissata per sabato 18 luglio.



