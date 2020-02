FUTSAL La FSGC omaggia il futsal, Tura: "Questi ragazzi saranno ricordati per sempre. Il palazzetto? Lavori al via in questi giorni"

L'impresa della nazionale di futsal - prima vittoria e primo passaggio del turno nelle qualificazioni europee - è stata celebrata anche dalla Federcalcio, che ieri sera, al San Marino Stadium, ha organizzato una serata in onore dei ragazzi di Roberto Osimani. A fare gli onori di casa, il presidente Marco Tura e il segretario generale Luigi Zafferani, che insieme al CT hanno parlato alla squadra, riunita nella sala conferenze stampa. Poi la cena, durante la quale sono state trasmesse le immagini delle partite disputate in Bulgaria, tra le quali il 2-0 su Andorra valso il passaggio al turno playoff, i cui accoppiamenti saranno sorteggiati il 13 febbraio. San Marino giocherà l'andata in casa e la Federazione si sta muovendo con la Uefa per poter disputare l'incontro al Multieventi. "Questi ragazzi sono fantastici, hanno scritto una pagina di storia del nostro sport e per questo saranno ricordati per sempre" commenta il presidente Tura - penso ci siano i presupposti per puntare a obiettivi di eccellenza. Il palazzetto per il futsal? Stiamo iniziando i lavori in questi giorni, è un obiettivo primario di questa federazione e da qui a poco cominceremo a vedere i frutti anche di questa iniziativa".

