La FSGC opta per la continuità: avanti con Varrella e Costantini

Il Consiglio Federale della FSGC ha deciso: la Nazionale Maggiore e l'Under 21 andranno avanti con i Commissari Tecnici già in carica. Un nuovo mandato sia per Franco Varrella che per Fabrizio Costantini, alla guida delle due selezioni più importanti del calcio nostrano. Dopo gli ottimi risultati dell'ultima Nations League – soprattutto i due pareggi consecutivi ottenuti contro Liechtenstein e Gibilterra – Varrella è stato confermato almeno fino al 2021. Sarà, quindi, il tecnico riminese a condurre i biancazzurri nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Percorso che inizierà il prossimo 25 marzo a Wembley contro l'Inghilterra e si chiuderà il 15 novembre 2021 allo Stadium proprio contro la nazionale dei Tre Leoni. Nel mezzo le altre sfide con la Polonia di Lewandowski, l'Ungheria e l'Albania dei ct italiani Marco Rossi e Edy Reja e – dulcis in fundo – il doppio confronto con Andorra tra settembre e ottobre, per cercare di ottenere un risultato storico. Per Varrella sono già 22 le presenze sulla panchina di San Marino, la prima delle quali nel 2018 contro la Bielorussia in Nations League.





Secondo mandato, dunque, per il ct della Nazionale mentre sarà il terzo per quello dell'Under 21, Fabrizio Costantini, nominato addirittura a febbraio 2017 per la prima volta. Un'ulteriore conferma, quindi, del buon lavoro svolto dal tecnico sammarinese nei precedenti bienni, chiusi senza risultati utili ma conditi da una serie di ottime prestazioni. Il prossimo 28 gennaio Costantini ed i suoi ragazzi conosceranno i nomi delle avversarie da affrontare nelle prossime qualifcazioni agli Europei di categoria, in programma nel 2023 in Romania e Georgia. Continuità: questa la strada intrapresa dalla Federcalcio.