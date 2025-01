STUDENTI La FSGC presenta agli studenti nuove opportunità lavorative nel mondo del calcio Un progetto rivolto agli studenti delle Superiori

La Federcalcio di San Marino (FSGC) rafforza il legame tra sport e istruzione con un progetto rivolto agli studenti delle Superiori per esplorare le carriere nel mondo del calcio. L'iniziativa, organizzata dal Settore Giovanile in collaborazione con le scuole sammarinesi, mira a far conoscere le numerose opportunità professionali oltre il campo da gioco, come ruoli nell'arbitraggio, informazione sportiva, marketing, sostenibilità e organizzazione eventi.

Gli incontri settimanali coinvolgono esperti del settore e prevedono anche attività pratiche, come la stesura di comunicati stampa, premiando le migliori classi con una graduatoria finale. Un progetto che coniuga formazione scolastica e opportunità lavorative.

