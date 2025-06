La FSGC risponde alla petizione dei tifosi del San Marino Calcio Dopo gli interventi del Segretario di Stato per lo Sport Fabbri e del Presidente del Cons Forcellini, anche la Fsgc, risponde alla petizione inoltrata dai tifosi del San Marino Calcio sul diniego

La FSGC risponde alla petizione dei tifosi del San Marino Calcio.

Di fronte ad una disinformata attenzione di persone, che hanno inteso manifestare la propria contrarietà ad una decisione presa dal Consiglio Federale della FSGC, si ritiene opportuno precisare quanto segue. Le responsabilità decisionali, di chi deve operare scelte all’interno di una collettività, talvolta confliggono con gli interessi particolari di qualcuno. Consapevoli di ciò, di fronte alla concreta possibilità di costringere a trasferire fuori territorio allenamenti e partite di alcune squadre sia di Società affiliate che dell’Academy San Marino (bacino fondamentale delle nostre Rappresentative Nazionali), il Consiglio Federale si è trovato nella condizione di trascurare gli interessi particolari di un club non affiliato alla FSGC. Pur legittimati da una autonomia gestionale, derivante anche dalle importanti risorse economiche investite dalla Federazione, occorre ribadire che la scelta è dovuta esclusivamente alle sole circostanze oggettive, che non offrono alternative. Per il Consiglio Federale è primaria l’attenzione per i calciatori sammarinesi, linfa delle nostre Nazionali, e per i club affiliati: poiché sono loro a tenere alto il nome del nostro Paese nel contesto calcistico nazionale ed internazionale.

