COPPA ITALIA La Futsal di Osimani vola alla Final Four

Con la vittoria in trasferta per 1-4 sul campo del Cosenza, la Futsal Cesena si qualifica per la Final Four di Coppa Italia. La squadra allenata dal CT della Nazionale Sammarinese Roberto Osimani, è andata sotto per una rete di Gallitelli, poi si è scatenato Pires autore di una tripletta. Di Gardelli il definitivo 1-4.

