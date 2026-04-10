La Georgia passa 4-1: Alessandro Ciacci a segno per il pari momentaneo

Attenta e compatta, aggressiva e coraggiosa. La prima della Nazionale Under 17 di San Marino nelle qualificazioni agli Europei di categoria è da applausi: la Georgia, alla fine, si impone 4-1 ma è un risultato bugiardo per quanto visto all'Ezio Conti di Dogana. Tra i migliori – nei primi 45' – c'è il portiere Bucci che respinge la conclusione da fuori di Sharikadze e si ripete sulla respinta di Mikautadze. L'attaccante georgiano sarà poi protagonista nel gol del vantaggio: il colpo di testa senza pretese trova la deviazione sfortunata di Jourdain che beffa Bucci per l'1-0 Georgia. Ma i biancazzurrini hanno il merito di non uscire dalla partita: ancora Bucci vola sulla punizione da lontanissimo di Sharikadze, mentre di là si accende Ciacci. Il numero 11 prima calcia alto da ottima posizione, poi se ne va con un gran numero in area prima di esplodere il mancino sull'esterno della rete. Bucci decisivo per la quarta volta sul quasi rigore in movimento di Gergedava, nella ripresa inizia lo show di San Marino.

Azione corale dei ragazzi del CT Bonesso che porta capitan Bucchi al tiro: sinistro a giro che incoccia sul palo, in un tentativo che avrebbe meritato miglior sorte. Ma il pari è nell'aria e arriva pochi minuti più tardi: San Marino sfonda a sinistra e, a centro area, Alessandro Ciacci batte Tchelidze ristabilendo la parità. Meritatissimo pari biancazzurro e festa grande per l'Under 17. E' 1-1, poco dopo l'ora di gioco la “porta scorrevole” del match: Sammaritani vola a destra e serve Bucchi che ha una duplice clamorosa occasione di completare la rimonta ma portiere e – soprattutto – difensore salvano sulla linea. Da lì riparte il contropiede della Georgia che culmina con l'incredibile 2-1 firmato da Mikautadze, con un mancino potente che muore sotto la traversa. Sono situazione e gol che tagliano le gambe a San Marino: al 67' Gadzeliani fa 3-1 con un tocco al volo nell'area piccola, al 90' l'ingiusto poker con Jamarauli che sterza e batte Bucci sul suo palo. Finisce 4-1, per l'Under 17 l'occasione del pronto riscatto lunedì contro il Galles, sempre alle ore 11 e sempre a Dogana.









