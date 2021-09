La Germania chiude il set allo “Stadium”: San Marino ko 6-0

L’esordio della Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini è sicuramente positivo, al cospetto della Germania campione in carica dell’Europeo di categoria. Nella prima partita delle Qualificazioni finisce 6-0 per i tedeschi che ne segnano 5 nei primi 45 minuti: doppiette per Burkardt ed il baby-fenomeno Moukoko e rete di Krauss dopo 180 secondi.

Nella ripresa definitivo 6-0 di Leweling ma buone indicazioni dai biancazzurrini, attesi ora da un’altra sfida casalinga contro l’Ungheria il 7 settembre alle 20.45.